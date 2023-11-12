В Петербург не долетел рейс из Самары, но пассажирам показали вид на аэропорт и Волгу

Около часа провели в воздухе пассажиры «Смартавиа» вечером 12 ноября. Они хотели в Петербург, но остались где были.
На маневры самолета обратили внимание читатели портала 63.RU. «Мы взлетели, и сразу объявили о технических неполадках. Нас около часа покружили над аэропортом и посадили», — рассказали пассажиры. Затем их около получаса не выпускали из самолета, а в итоге всех вернули в терминал и предложили ждать следующий борт.
Судя по данным сервиса Flightradar, самолет долетел до Волги и над рекою развернулся. Затем еще несколько кругов сделал возле аэропорта.
Связаться с представителями авиакомпании не так и просто — колл-центр платный, представителям СМИ предлагают писать на форму обратной связи, в которой обязательно надо указать не только ФИО пассажира, но и номер билета. Благо, можно ввести рандомные цифры. К моменту публикации ответа не последовало.