В Петербург не долетел рейс из Самары, но пассажирам показали вид на аэропорт и Волгу

Около часа провели в воздухе пассажиры «Смартавиа» вечером 12 ноября. Они хотели в Петербург, но остались где были.



На маневры самолета обратили внимание читатели портала 63.RU. «Мы взлетели, и сразу объявили о технических неполадках. Нас около часа покружили над аэропортом и посадили», — рассказали пассажиры. Затем их около получаса не выпускали из самолета, а в итоге всех вернули в терминал и предложили ждать следующий борт.

Судя по данным сервиса Flightradar, самолет долетел до Волги и над рекою развернулся. Затем еще несколько кругов сделал возле аэропорта.