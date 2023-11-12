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    Петербургские фигуристы Галлямов и Мишина выиграли этап Гран-при в Казани

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    Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходил в Казани 11–12 ноября. Олимпийские чемпионы набрали 236,86 балла (81,48+158,25) по сумме короткой и произвольной программ.

    Благодаря этому они превзошли свой же мировой рекорд в произвольной программе. Однако эти результаты не будут засчитаны Международным союзом конькобежцев (ISU), так как были установлены на внутрироссийском старте. Их лучший результат в мире, 157,46 балла, был достигнут на чемпионате Европы 2022 года.

    Второе место на этапе Гран-при заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,00), а третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,87). Пятый этап серии Гран-при пройдет в Самаре с 17 по 20 ноября.

    Несколькими часами ранее в Казани были определены призеры в женском одиночном катании. По результатам соревнований Камила Валиева оказалась на четвертом месте в турнире.

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    Комментарии 8

    Гость12 Ноя 2023 в 21:49
    этап Гран-при в Казани
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