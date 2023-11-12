«Через два года это стрельнет». Автоюрист — о новых правилах параллельного импорта автомобилей

Новые правила крайне осложняют частный импорт по сниженным тарифам Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





В конце октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит очередные изменения в правила параллельного импорта автомобилей. С одной стороны, им добавили прозрачности, например, у покупателей иномарки появляется возможность проверить машину, чтобы не попасть на уплату повышенного утильсбора в будущем. С другой, новые правила довольно коварны, например, они возлагают обязанность платить увеличенный утилизационный сбор не на перекупщика, а на его клиента (о чём тот может не подозревать). А главное — власти сделали заготовку на будущее, позволяющую через два года обложить дополнительным сбором владельцев машин, ввезенных частниками через Казахстан, Киргизию и Армению. Похоже, нас ждет очередной раунд эпопеи про «армянские номера», только под новым соусом. Мы попросили автоюриста Льва Воропаева прокомментировать нюансы новых правил ввоза иномарок.

Сборы подскочили в сотни раз Еще в августе правительство резко увеличило утилизационный сбор для импортируемых автомобилей (российские производители тоже платят его, но затем получают компенсации). Сбор увеличили хитро: для частных лиц оставили символические тарифы в 3,4–5,2 тысячи рублей, а для юрлиц, которые и так платили по высоким ставкам, нарастили их еще сильнее. А главное, приравняли частников-перекупщиков к юрлицам. То есть, если автомобиль ввозит физлицо для продажи, утильсбор платится по ставкам для юрлиц. Разница колоссальная: например, при импорте 2,5-литровой подержанной Toyota Avalon из Китая физлицо платит 5 200 рублей, юрлицо — 1,279 миллиона рублей. Всего же с учетом таможенных пошлин и прочих платежей импортер оставляет на таможне 2,6 миллиона рублей. Стоит ли удивляться, что в России за подобные машины просят по 5 миллионов и больше?

Toyota Avalon — аналог Camry для китайского рынка Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Лев Воропаев рассказывает, что октябрьское постановление правительства не меняет схемы принципиально, но вносит ряд уточнений. Так, например, из предыдущих редакций постановления не было понятно, может ли человек воспользоваться льготным тарифом единожды в жизни либо раз в год. В новой редакции этот момент прояснили: личным пользованием считается ситуация, когда автомобиль зарегистрирован на плательщика утильсбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера. То есть можно ввозить по одной машине в год, оплачивая сниженный утилизационный сбор в 3,4 тысячи (новые машины) или 5,2 тысячи рублей (старше 3 лет).



Низкие ставки утильсбора не применяют для второго и последующего автомобилей, ввезенных частником в течение года. Полная ставка действует и для автомобилей с объемом двигателя более 3 литров. Увеличенный сбор заплатит покупатель Очень важный нюанс — в случае перепродажи менее чем через год машины, ввезенной для личного пользования, оплатить разницу в утилизационных сборах должен покупатель. Лев Воропаев подчеркивает, что, хотя подход кажется неочевидным, он закреплен в федеральном законе. Поскольку эта разница может превышать миллион рублей, вопрос является совсем не праздным, а значит, при покупке «параллельной» иномарки у частника нужно проверять даты ввоза и размеры уплаченного утильсбора. И тут есть хорошая новость:

— С конца октября появляется новая графа в электронном ПТС, в которой отмечается, что автомобиль ввезен для личного использования, — объясняет Лев Воропаев. — Это позволяет потенциальному покупателю запросить выписку ЭПТС и убедиться, как именно автомобиль импортировали. Если вы покупаете машину с такой отметкой в ЭПТС у частника в течение года после оформления таможенного приходного ордера, необходимо доплатить разницу между утильсбором для «физиков» и «юриков». «Ставят заградительные тарифы» Лев Воропаев полагает, что последние изменения процедуры направлены прежде всего на борьбу с серыми схемами импорта как таковыми.

«Государство говорит: «Мы не хотим помогать вам обходить запреты, мы хотим поддержать производителей внутри страны»» Лев Воропаев, автоюрист

А лазейки пока остаются. После отказа Грузии от роли транзитного хаба для «параллельных» автомобилей основной поток идет через Киргизию, Армению и Казахстан. Хотя эти страны входят в Единое таможенное пространство — ЕАЭС и на их территории действует единый таможенный тариф (ЕТТ), есть у них и льготные схемы растаможки, предназначенные сугубо для внутреннего пользования. Формально вывозить такую машину из страны нельзя, но этот процесс почти не контролируют, а разница в поборах велика. На примере Mitsubishi Montero Sport мы показывали, что по казахстанским правилам пошлина составляет 2,88 миллиона тенге, или 571 тысячу рублей (по текущему курсу). По единому таможенному тарифу ЕАЭС нужно отдать 16 489 евро, или 1,610 миллиона рублей. Разницу в 1,039 миллиона рублей в теории нужно доплачивать при ввозе в Россию, но пока за этим не следят.



Для Mitsubishi Montero (Pajero) Sport разница между сниженной казахстанской и российской пошлиной по нынешнему курсу составляет более миллиона рублей. Вероятно, через два года эту разницу начнут взимать в виде утильсбора. Для нового автомобиля с объемом мотора около 3 л платеж составит порядка 840 тысяч рублей Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Лев Воропаев говорит, что власти пытаются упорядочить ситуацию, например, расширяется список документов при ввозе автомобиля, что позволит выявлять машины, ввезенные по сниженным тарифам. При этом в августовском постановлении правительства есть малозаметная на первый взгляд сноска № 6 , сформулированная к тому же крайне путано. А суть ее в следующем:

— Примечание касается автомобилей, которые ввезены в Россию для личного пользования из стран ЕАЭС, — объясняет наш эксперт. — Если в течение двух лет такой автомобиль не встанет на учет в одной из стран ЕАЭС, кроме России, то его владельцу необходимо будет оплатить утилизационный сбор по высокому тарифу для юрлиц. То есть фактически государство устанавливает заградительные пошлины, но в виде утилизационных сборов. Оно говорит: «Если не хотите платить, то вывозите машину и регистрируйте в Киргизии или Армении, и пусть там разбираются с этим, условно, автохламом». Если же хотите использовать в России, то платите полный утильсбор, который формально является формой компенсации экологического вреда.

Лев Воропаев добавляет, что пока эта формулировка не вызвала большого ажиотажа и никто не пытался ее оспорить, поэтому нет и официальных разъяснений. Как она будет работать на практике через два года, не очень ясно. Скорее всего, владельцам «параллельных» машин, ввезенных после 1 августа 2023 года по сниженным ставкам через ЕАЭС, предложат заплатить увеличенный утильсбор. Для автомобилей с объемом двигателя 1–2 литра он составит 300,6 тысячи рублей (новые) и 528,8 тысячи (подержанные). Для двигателей объемом 2–3 литра величины достигают 844,8 тысячи и 1,279 миллиона соответственно. А максимальная ставка действует для б/у автомобилей с моторами более 4 литров — 1,624 миллиона рублей.

Электромобили, включая этот 544-сильный Zeekr 001 , в новой схеме ввоза имеют преференции: например, для частных лиц тариф всегда минимален: 3,4 тысячи (новые) и 5,2 тысячи (подержанные). Для юрлиц — 32,6 тысячи и 122 тысячи соответственно Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Что в итоге Параллельный импорт не запрещают, скорее, государство душит теневые схемы ввоза автомобилей по сниженным тарифам. Правительство борется с частниками-перекупщиками, и на этом фоне более безопасной выглядит покупка автомобиля, импортированного юрлицом с оплатой полных утилизационных сборов. Даже если ввезти машину самостоятельно или купить ее у хозяина, который владел ею более года после ввоза, остаются риски, что два года спустя придется оплачивать дополнительный утильсбор.

Похожая ситуация уже возникала с автомобилями, которые ввозили через Армению. Там одно время действовали сниженные таможенные пошлины. В 2020-м начались облавы на машины с армянскими номерами, владельцам которых предлагали доплатить разницу в пошлинах, составлявшую зачастую сотни тысяч рублей. Не исключено, что подобный же чёс со временем начнется и в отношении параллельного импорта.

А цены на автомобили тем временем продолжают расти, причем есть примеры совсем уж сумасбродных прайсов.