Алексей Миллер в четырех словах прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

Четырех слов хватило председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру для того, чтобы оценить ничью между «Зенитом» и «Краснодаром». Его слова 12 ноября цитирует телеграм-канал сине-бело-голубых.



«Лев прыгнул, Бык отскочил», — заявил Миллер.



Напомним, встреча в рамках 15 тура чемпионата России по футболу между петербургской и краснодарской командами состоялась накануне, 11 ноября, на «Газпром Арене». Первыми забили гости, но на 70-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет.



О том, как проходил матч, читайте в репортаже «Фонтанки».

