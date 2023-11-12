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    Алексей Миллер в четырех словах прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

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    Четырех слов хватило председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру для того, чтобы оценить ничью между «Зенитом» и «Краснодаром». Его слова 12 ноября цитирует телеграм-канал сине-бело-голубых.

    «Лев прыгнул, Бык отскочил», — заявил Миллер.

    Напомним, встреча в рамках 15 тура чемпионата России по футболу между петербургской и краснодарской командами состоялась накануне, 11 ноября, на «Газпром Арене». Первыми забили гости, но на 70-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет.

    О том, как проходил матч, читайте в репортаже «Фонтанки».

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