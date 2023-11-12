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    На УАЗе вместе с китайцами будут делать подушки безопасности и рули

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    Группа «Соллерс» запустит на площадях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) производство подушек безопасности, электронных блоков управления, рулевых колес и ремней. Технологию предоставит китайский партнер.

    Как пишет РБК 12 ноября со ссылкой на источник в компании, объем инвестиций на первом этапе составит примерно 1,5 млрд рублей — деньги хотят привлечь за счет займа от Фонда развития промышленности (ФРП). При этом конкретный партнер не раскрывается. Но известно, что обсуждаются разные форматы взаимодействия, в том числе партнерство.

    Предполагается, что продукция с предприятия «Соллерс» может пригодиться и его конкурентам — группе ГАЗ и «Москвичу». В Минпромторге выразили заинтересованность в локализации производства.

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