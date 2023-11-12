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    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    Гражданин, пройдемте — наши 10 несложных вопросов

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    6 комментариев
    Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим»
    Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Эпоха сериалов про ментов началась после того, как на телеэкраны вышли «Улицы разбитых фонарей». Простая и незамысловатая история так порадовала людей, что пришлось запускать целый конвейер по производству сериалов, а у «Улиц...» появились даже собственные ответвления. Таким, в частности, стал сериал «Убойная сила». Порой телезрители путали, где какой из них на самом деле — даже герои в основном были те же. Именно поэтому мы решили проверить, как хорошо вы помните эти сериалы, и покажем вам 10 кадров из них. Нужно только провести собственное расследование и разобраться, где «Улицы разбитых фонарей», а где «Убойная сила». Пожелаем вам ни пуха ни пера!

    Начнем с очень простого. Тут прямо грех не справиться!

    Начнем с очень простого. Тут прямо грех не справиться!

    Здесь тоже всё выглядит достаточно просто.

    Здесь тоже всё выглядит достаточно просто.

    Это же Вася Рогов! Или нет?

    Это же Вася Рогов! Или нет?

    Нужен прицельно точный ответ, как выстрел старшего лейтенанта Волкова.

    Нужен прицельно точный ответ, как выстрел старшего лейтенанта Волкова.

    А с кем это разговаривает Ларин? И в каком сериале?

    А с кем это разговаривает Ларин? И в каком сериале?

    Узнаёте Жерара Депардьё? В каком это сериале он засветился?

    Узнаёте Жерара Депардьё? В каком это сериале он засветился?

    Тут есть очевидная подсказка, но попробуйте сами догадаться!

    Тут есть очевидная подсказка, но попробуйте сами догадаться!

    Что это за честной народ собрался?

    Что это за честной народ собрался?

    Что здесь забыл Михаил Пореченков? Из какого сериала этот кадр?

    Что здесь забыл Михаил Пореченков? Из какого сериала этот кадр?

    А это в каком сериале заседают?

    А это в каком сериале заседают?
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    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    На спящий город опускается туман... И опускается так плотно, что вы вообще не отличили один сериал от другого

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    Прорвемся, опера! Различить сериалы вам не удалось, но кое-что вы все-таки помните

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    Неплохой результат! С легкими кадрами справились, а в сложных запутались

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    Сериалы про ментов — ваш конек, лишь парочка кадров запутала

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов

    Андрюха, у нас знаток сериалов про ментов! Отличный результат!

    Поделитесь результатом

    Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим»
    Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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