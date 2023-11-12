Эпоха сериалов про ментов началась после того, как на телеэкраны вышли «Улицы разбитых фонарей». Простая и незамысловатая история так порадовала людей, что пришлось запускать целый конвейер по производству сериалов, а у «Улиц...» появились даже собственные ответвления. Таким, в частности, стал сериал «Убойная сила». Порой телезрители путали, где какой из них на самом деле — даже герои в основном были те же. Именно поэтому мы решили проверить, как хорошо вы помните эти сериалы, и покажем вам 10 кадров из них. Нужно только провести собственное расследование и разобраться, где «Улицы разбитых фонарей», а где «Убойная сила». Пожелаем вам ни пуха ни пера!
Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как вы помните сериалы про ментов
Гражданин, пройдемте — наши 10 несложных вопросов
12 ноября 2023, 10:17
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На спящий город опускается туман... И опускается так плотно, что вы вообще не отличили один сериал от другого
Прорвемся, опера! Различить сериалы вам не удалось, но кое-что вы все-таки помните
Неплохой результат! С легкими кадрами справились, а в сложных запутались
Сериалы про ментов — ваш конек, лишь парочка кадров запутала
Андрюха, у нас знаток сериалов про ментов! Отличный результат!