Клопы — обязательно, а судья хохочет. Паразитирующий на законах петербургский рантье Худалеев встретил сопротивление

Фото: Дмитрий Лебедев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Много лет сдающий комнаты на кабальных условиях в Петербурге и области Владимир Худалеев под натиском судьи был вынужден отказаться от иска к двум арендаторам, которые ни дня не прожили в его квартире. Случай если и не уникальный, то как минимум редкий. Сам истец назвал себя оболганным.



В Петербурге рассмотрели иск владельца комнаты, которую он сдал приезжей девушке за 12 тысяч рублей в месяц. В итоге, не прожив там и дня, она оказалась должна Владимиру Худалееву 54 тысячи.

Героиня двух ответчиков по искам Худалеева — судья Приморского районного суда Наталия Евгеньевна Карпенкова. Она с легкостью и крайне убедительно усмирила человека, про которого знают и в суде, и в районной полиции, и в прокуратуре. Вероятно, сработало предложение привлечь к процессу межведомственную комиссию и написать от судейского имени куда следует по поводу незаконной перепланировки.



Худалеев — персона почти что знаменитая. Он задешево сдает комнаты в Петербурге и области, недвижимости у него много. Схема простая: арендатор не читает договор, ежемесячно платит, а после окончания срока аренды Худалеев, согласно им же прописанным условиям, подает иски. Ответчики, как правило, о судах ничего знать не знают. Здесь действует примерно такая же схема, при которой выписывается судебный приказ за просроченную плату по коммунальным платежам. Удача — приказ поймать и оспорить. Совсем плохо, когда в дело включаются приставы и списывают со счетов последнее.



Выдержки из договоров Худалеева в конце статьи. Насладитесь. Судья Карпенкова призналась, что, читая поступившие в суд вместе с остальными документами договоры, хохотала.

Начинал Худалеев с Комендантского проспекта, в одну из квартир на котором на 20 минут «заселилась» Валерия. Девушка, как она рассказывала «Фонтанке» и повторила в суде, подписала договор за подругу, но после удаления Худалеева с жилплощади и беседы с соседями перезвонила ему и сказала, что жить там они не будут. Он ласково попрощался с собеседницами, а через пару месяцев пошел в суд. Рассмотрение иска состоялось 7 ноября.



Валерия пришла на заседание подготовленной. До этого она смогла отбиться от судебного приказа в Москве, где он был выписан по указанной в договоре подсудности, и перевести его по месту прописки в Тверской области. К этому моменту исковые требования Худалеева переросли материальный уровень рассматриваемых мировыми судьями дел. Материалы пришли Карпенковой в Петербург.

Вместе с Валерией в суд пришли двое ответчиков по другим делам, корреспондент «Фонтанки» и представитель девушки. Он же по совместительству сосед Худалеева, который уже 16 лет с периодическим успехом предостерегает арендаторов от каких-либо договорных отношений с рантье. Ожидалось, что он вообще не явится или пришлет представителя. Но на случай, если все же придет, часть группы, чтобы не ушел до начала рассмотрения, затаилась в сторонке — Сергея Каспировича Худалеев прекрасно знает в лицо, заявляли куда только можно владельцы соседних квартир друг на друга много раз.



Худалеев явился вовремя, опознал Валерию и еще в коридоре предложил ей мировое соглашение. Девушка посторонилась и отметила, что беседовать с ним будет только в присутствии судьи. Худалеев, по ее словам, ехидно похвалил за смелость.

Все остальные из компании подтянулись чуть позже и остались для него белым шумом, пока не пошли в зал. Истец до начала заседания был глубоко погружен в чтение — вероятно, того самого договора и прочих материалов дела, которые и стали предметом спора.

Сергей Геннадьевич начал с просьбы разрешить сьемку, но судья Карпенкова попросила не устраивать цирк. Затем из дела исключили третье лицо. Это человек, который заселился в якобы сданную Валерии комнату на следующий день после того, как она поставила под договором свою подпись. Решили, что он может быть свидетелем, но до этого не дошло.



Худалеев снова заговорил про мировое: «Может, они какую-то сумму готовы в добровольном...» Договорить судья не дала.

«У меня большой вопрос к вам, гражданин Худалеев. Я знаю, что у вас много этих исков, и вы свой договор постоянно совершенствуете. Вы не считаете, что, вообще-то, сдаете койко-место, а не какое-то помещение? Я ваш договор очень хорошо изучила. Нет? А вы не хотите, чтобы я привлекла МВК к участию в деле?» — интересовалась судья.

Худалеев спросил: «МВК — это кто?» — а получив ответ о комиссии, которая согласовывает перепланировки, высказал задумчивое «хм».

— Вы сделали из квартиры хостел. Зарегистрировали, права есть? — Я исправил уже в настоящее время. — Каким образом? — Переделал договор. — На что переделали? Объект права какой? — К-к-комната. Худалеев слегка краснел, паузы были все дольше. А судья продолжала. Ее интересовало, как арендатор принимает комнату, показывают ли ему, например, чистое белье, упомянула и клопов из договора. Спрашивала, как передаются ключи, — иск, в том числе, состоял из требования 10 тысяч за непереданную связку. Разобрались, что ключ, может, и стоит 300 рублей, но в случае его отсутствия Худалееву пришлось бы демонтировать замок, вызывать мастера и вскрывать дверь.



— Ну вот я уезжаю из квартиры, как передать ключи? Может, все ваши арендаторы носят с собой связки и желают вам их вернуть? — В договоре, насколько я понимаю, это определено. — Слушайте, ну договор понятно, вы бы еще мельче написали, но я разобралась. Скажите пожалуйста, кто-то ключи вам отдавал? — Кто-то отдает, конечно. Ответчик не отдавала, они мне не были переданы. Слово взяла Валерия — под напутствие судьи рассказать, «что вообще тут происходит». Она поделилась своей историей и вызвала реакцию. «Не согласен абсолютно, с каждым словом, все было совсем не так, она все переврала», — убежден истец.

Судья поинтересовалась, как в якобы сданную комнату мог заселиться другой человек с другим договором, и вернулась к вопросу о койках.

— Так вы сдаете комнату или койко-место? — Я уточню этот вопрос.

— Нет. Я разговариваю с прохожим на улице? «Я уточню»... у кого уточню? У себя уточните, а?

Худалеев снова молчал.

— Вы что сдаете? Вы хотите проблемы с МВК? Используете как хостел. Вы знаете, что они запрещены? Не надо переходить черту. Договор я ваш видела, мне понятно, как это делается. — По ключам прописано, что должны отправить по почте. — Как можно отправить то, чего не было? — В том-то и дело, у нее были ключи, я выдал. — Ключи выдаются под расписку, факт передачи чем подтверждается? — Актом приема-передачи, приложение к договору. — Какой ключ был, какой комплект? — От комнаты, от квартиры. — Какой ключ, я вас спрашиваю? Вы пишете что-то в договоре, не отдаете второй экземпляр, потом тут же через час эти ключи передаете другому лицу. У вас что, была демонтирована дверь, новый замок поставили? Так предоставьте документы, что вы меняли замки. — У меня был запасной комплект. — Хорошо. Сейчас у меня лежит исков шесть ваших. Там везде ключи. Давайте, я все сделаю, не беспокойтесь. Я вам говорю, если будем развлекаться, то будем развлекаться все вместе.

Худалеев сдался и предложил мировое соглашение, по которому никто никому ничего не должен. Судья предложила отказаться от иска. «Вы хотите сдавать, хотите извлекать [прибыль], так вам же никто не говорит нет, это ваша собственность, пожалуйста, извлекайте. Но устраивать вот этот, извините, по-другому не назвать… Я была в шоке, когда читала все это. Предел-то есть? Хотите, чтобы я во все органы написала? Суд имеет такое право, если увидит нарушение», — парировала судья, и Худалеев сел писать отказ. «Всего доброго и до скорой встречи», — взглядом из-под бровей провожала его из зала судья Карпенкова.

В короткой стычке с Сергеем Геннадьевичем, который обещал доказать, что Худалеев мошенник, истец снова горячо возразил, что его оболгали, и был таков. Валерия от переизбытка чувств расплакалась и говорила о том, как она счастлива. Чуть позже рассказывала, что история с Худалеевым ее вымотала, и не только потому, что пришлось ездить по судам. Девушка все время просматривает базы приставов, ждет каких-то новых исков и чуть ли не того, что он или связанные с ним лица, возьмут на нее кредит в микрофинансовой организации.



Кроме Валерии свободу от Худалеева по воле судьи Карпенковой 10 ноября получила Наталья — она тоже не жила в квартире, провела в ней вообще всего минут пять, но тоже получила требование о ключах и неустойках.

Худалеев пришел с конвертом и рассказал суду, что как раз в таких некоторые его жильцы ему присылают ключи, как то и указано в договоре. И в этом заседании вспомнили про клопов в договоре. Худалеев отметил, что люди в его квартиры приезжают со всех концов города. «Я просто обязан включить клопов в договор, потому что они периодически возникают», — пояснил истец. Видимо, раз уж концы разные, то и клопы все время какие-то новые — ведь арендодатель раз в год-два дезинсекцию все же проводит, без привлечения денег нанимателей. Позже в коридоре ответчики шутили, что клопы, видимо, тоже иногородние, как и большинство комнатосъемщиков.



Но собственно спора не было, ожидание борьбы свелось к заранее напечатанному и подписанному отказу от иска. Худалеев отметил, что в полном объеме не согласен с отзывом ответчика. Уже после закрытия процесса пояснил, что его, опять же, сильно оболгали. «Я не собираюсь в этом копаться. Вы столько листов написали, а мне каждое слово опровергать», — обратился он к ответчику.

С марта этого года к судье Карпенковой попало под 20 дел, по которым Худалеев выступает истцом. 13 вернулись заявителю, часть обжалуется, часть подана заново. Четыре из них оставлены без движения, три ждут решения судьбы.



Всего в базах мировых судей Москвы и Петербурга за Худалеевым на сегодняшний день числится порядка 130 исков. Многие из них возвращены заявителю, но найти те, от которых отказался бы сам Худалеев, «Фонтанке» не удалось. Он прописывает подсудность, распределяя иски по разным судебным участкам, порой подает по местам прописки. Так что какая-то массовая картина и схема, которую ясно увидела судья Карпенкова, доступны далеко не всем по уши заваленным делами судьям. Отразить реальную его активность в судах представляется маловозможным.



Худалеев, судя по всему, расширяет свою «империю». В Мурино у него под десяток квартир, сдаваемых покомнатно, недавно сообщал телеканал Лен ТВ 24. На Комендантском тоже не одна жилплощадь.



Уже бывшие ответчики во главе с Сергеем Геннадьевичем намерены всеми силами добиваться в отношении Худалеева возбуждения уголовного дела. Тем временем думают, что стоит включить в иск к нему претензию о возмещении расходов на судебные тяжбы. Так, чтоб тоже набралось тысяч под 200.

Обещанный бонус на фото подробнее. Все договоры собраны и предоставлены Сергеем Каспировичем. Это документы разных периодов деятельности Худалеева.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Правила Худалеева Обращаться к наймодателю необходимо исключительно в письменной форме ценным письмом с описью вложения. Просрочил оплату на пять дней, она увеличивается вдвое до окончания срока действия договора. В квартире клопы, наниматель обязан проводить дезинсекцию. Досрочно расторг договор — полная арендная плата за поиск нового жильца. Если что-то из описи повреждено, вне зависимости от вины арендатора, платить надо в двойном размере. Плата вносится в течение 10 дней. А за следующий месяц — за двадцать дней до его начала. Нарушения обязательств по договору караются невозвратом залога и штрафом в 500 тысяч. Наниматель обязан отправить наймодателю исключительно mms-сообщением копии всех страниц паспорта. Комнату надо освободить за неделю до окончания срока аренды, иначе договор автоматически продлевается еще на два месяца. Договор невозможно расторгнуть по соглашению сторон. Наймодатель может выселить нанимателя в любой момент без предупреждения и удерживать его имущество до погашения долга. В день подписания договора и каждые две недели — обязательный клининг. За три месяца до окончания срока договора наниматель обязан отправить наймодателю ценное письмо с приглашением на подписание акта возврата имущества с точной датой и временем.

Читайте, что подписываете, и «Фонтанку».



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

