У Федерации футбола Петербурга — новый президент

Алексей Игонин возглавил Федерацию футбола Санкт-Петербурга. За него проголосовали участники очередной конференции, состоявшейся в пятницу, 10 ноября.
До сих пор должность президента Федерации футбола занимала Елена Илюхина, покинувшая пост до истечения 4-летнего срока (в 2020 году ее избирали на четыре года).
Год назад, 4 октября, исполком Федерации футбола Санкт-Петербурга избрал Игонина новым генеральным секретарем ФФСПб. Будучи президентом Федерации, Елена Илюхина тогда так охарактеризовала нового руководителя и члена команды: «Он получил большой опыт административной и публичной деятельности в период работы депутатом в Законодательном собрании Ленинградской области, как вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, как руководитель проектов в сфере развития женского футбола и работы с ветеранами в ФК «Зенит», а также в качестве помощника по спорту председателя Заксобрания Санкт-Петербурга».
Алексея Игонина с назначением поздравил в своем telegram-канале спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский: «Искренне поздравляю с избранием. <...> Он — настоящий профи. Экс-полузащитник «Зенита», обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата страны и теперь уже бывший генеральный секретарь ФФСПб».