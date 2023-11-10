ФАС заинтересовалась ценами на помидоры. По сравнению с прошлым годом они подорожали более чем на 40%

По словам Алексея Ситникова, в ноябре цены должны стабилизироваться, но в сравнении с прошлым годом рост все еще будет. «В прошлом году было снижение в ноябре по сравнению с октябрем в силу прихода импортных томатов, а в этом году с учетом курса рубля и трудностей с логистикой цена осталась на уровне октября», — комментирует он.

По данным Росстата, на конец октября розничная стоимость томатов в Петербурге оказалась на 44% выше, чем годом ранее.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заинтересовалась резким подорожанием помидоров. Служба делает запросы по ценам, которые складываются на российских предприятиях, рассказал «Фонтанке» депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Сейчас сети ищут импортные томаты и пытаются законтрактоваться, но неясно, насколько это будет успешно, потому что продажные программы обычно уже сформированы.

Давит на цены также решение об увеличении цен на газ в декабре. Ожидая роста затрат, производители закладывают будущие издержки в стоимость, чтобы не оказаться в минусе. «Еще непонятно, какие погодные условия сложатся в зимний период, поэтому сейчас при наличии спроса не происходит обычного снижения цены», — отметил Алексей Ситников.

Есть и статистический эффект. «Росстат смотрит среднюю цену на томаты. В этом году выросла доля производства черри, а это более дорогой сорт», — говорит глава «Теплиц России».