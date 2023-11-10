Вечер пятницы начался для водителей в Петербурге на 8 баллов. Плотно встали Софийская и Московское

Петербургские дороги вечером 10 ноября оказались загружены на 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для шестого часа вечера в пятницу, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Особенно плотные пробки скопились в центре и на юго-востоке города.

Софийская улица встала в сторону города. Затор тянется более 4 километров, начинаясь еще за КАД. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» сообщают о ДТП на пересечении с Грузовым проездом.

На Московском шоссе — плотная пробка в обе стороны в районе Шушар. Вновь сложная ситуация на ремонтируемом Витебском проспекте в сторону города, хотя она и не сравнится с коллапсом , который наблюдался накануне. КАД стоит на внешнем кольце почти от Пулковского шоссе до вантового моста и на внутреннем кольце — от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Плотно также на севере города. Выборгское шоссе стоит от Парголово до Суздальского шоссе в сторону города и от проспекта Просвещения до Парковой улицы в сторону области. Автомобилисты сообщают о ДТП на пересечении шоссе с Парковой.

В центре плотнее всего забита Садовая улица, а также Невский и Лиговский проспекты в районе площади Восстания.