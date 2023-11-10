    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, южн

    755мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.93eur98.41

    Вечер пятницы начался для водителей в Петербурге на 8 баллов. Плотно встали Софийская и Московское

    3018
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургские дороги вечером 10 ноября оказались загружены на 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для шестого часа вечера в пятницу, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Особенно плотные пробки скопились в центре и на юго-востоке города.

    Софийская улица встала в сторону города. Затор тянется более 4 километров, начинаясь еще за КАД. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» сообщают о ДТП на пересечении с Грузовым проездом.

    ПоделитьсяПоделиться

    На Московском шоссе — плотная пробка в обе стороны в районе Шушар. Вновь сложная ситуация на ремонтируемом Витебском проспекте в сторону города, хотя она и не сравнится с коллапсом, который наблюдался накануне. КАД стоит на внешнем кольце почти от Пулковского шоссе до вантового моста и на внутреннем кольце — от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

    Плотно также на севере города. Выборгское шоссе стоит от Парголово до Суздальского шоссе в сторону города и от проспекта Просвещения до Парковой улицы в сторону области. Автомобилисты сообщают о ДТП на пересечении шоссе с Парковой.

    В центре плотнее всего забита Садовая улица, а также Невский и Лиговский проспекты в районе площади Восстания.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close