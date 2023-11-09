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    Ремонт на Витебском собрал 4-километровую пробку и на час задерживает автобусы

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    Утро 9 ноября оказалось недобрым для водителей в Московском районе Петербурга. Они плетутся в пробке по ремонтируемому Витебскому проспекту в компании пассажиров общественного транспорта.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском проспекте скопился четырехкилометровый затор в сторону Петербурга. Тянется он от Паровозного Музея почти до станции метро «Купчино». В пробке можно потерять больше часа. Между улицей Орджоникидзе и КАД 5 ноября на Витебском проспекте стартовал ремонт дорожного покрытия. Ограничения продлятся до 30 ноября.

    Из-за дорожных работ на десяти маршрутах (№ 63, 72, 186, 190, 196, 197, 197А, 256, 342 и 388) автобусы следуют с задержками около часа, время в пути увеличено, сообщает «Организатор перевозок».

    Но в число крупнейших пробок утра Витебский не попал. В топ-5 доминирует КАД. Самые большие заторы зафиксировали:

    • в 8:40 на внутреннем кольце КАД — 11 км от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной;
    • в 9:04 на внешнем кольце КАД — 9,6 км от Горского шоссе до Приморского шоссе;
    • в 8:48 на Пулковском шоссе — 9 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до площади Победы;
    • в 9:56 на Софийской улице — 7,1 км от улицы Труда до Дунайского проспекта;
    • в 7:32 на внешнем кольце КАД — 5,4 км от Пулковского шоссе до поста ГИБДД.

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    ПетербургПробкаРемонт дорог
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