Ремонт на Витебском собрал 4-километровую пробку и на час задерживает автобусы

Утро 9 ноября оказалось недобрым для водителей в Московском районе Петербурга. Они плетутся в пробке по ремонтируемому Витебскому проспекту в компании пассажиров общественного транспорта.

По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском проспекте скопился четырехкилометровый затор в сторону Петербурга. Тянется он от Паровозного Музея почти до станции метро «Купчино». В пробке можно потерять больше часа. Между улицей Орджоникидзе и КАД 5 ноября на Витебском проспекте стартовал ремонт дорожного покрытия. Ограничения продлятся до 30 ноября .