Ремонт на Витебском собрал 4-километровую пробку и на час задерживает автобусы

Утро 9 ноября оказалось недобрым для водителей в Московском районе Петербурга. Они плетутся в пробке по ремонтируемому Витебскому проспекту в компании пассажиров общественного транспорта.
По данным «Яндекс.Пробок», на Витебском проспекте скопился четырехкилометровый затор в сторону Петербурга. Тянется он от Паровозного Музея почти до станции метро «Купчино». В пробке можно потерять больше часа. Между улицей Орджоникидзе и КАД
Из-за дорожных работ на десяти маршрутах (
Но в число крупнейших пробок утра Витебский не попал. В топ-5 доминирует КАД. Самые большие заторы зафиксировали:
- в 8:40 на внутреннем кольце КАД — 11 км от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 9:04 на внешнем кольце КАД — 9,6 км от Горского шоссе до Приморского шоссе;
- в 8:48 на Пулковском шоссе — 9 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до площади Победы;
- в 9:56 на Софийской улице — 7,1 км от улицы Труда до Дунайского проспекта;
- в 7:32 на внешнем кольце КАД — 5,4 км от Пулковского шоссе до поста ГИБДД.