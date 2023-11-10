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    Жители поселков под Подольском будут ездить в объезд после обрушения моста

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    Мост между поселками под Подольском в Московской области, который обрушился в реку вместе машиной, долгое время был бесхозными. Об этом 10 ноября рассказали «Фонтанке» жители поселка Дубровицы, которые нередко использовали переправу, чтобы добираться до других населенных пунктов, в том числе до Подольска.

    Как рассказал житель поселка Дубровицы, по этой дороге часто ездят большегрузы, которые могли привести к быстрому износу дорожного полотна. Помимо большегрузов в Дубровицы по этому мосту ездили дети из поселка Кутьино в школу. Теперь им придется использовать объездную дорогу, что значительно увеличивает время в пути.

    При этом несколько лет назад администрация Подмосковья говорила, что мост бесхозный, утверждают местные жители. Сейчас его все-таки начали обслуживать. Как администрация Подольска заявила MSK1.RU, мост еще в 2013 году был передан на обслуживание Москве. К слову, мост даже подлатали буквально несколько дней назад — как смогли.

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    Как сообщает депутат Подольска и местный житель Алексей Старчак, мост и дорога, прилегающая к нему, связывают сразу несколько деревень с Подольском.

    «Есть иная дорога, но она идет в объезд через Варшавское шоссе. Этот путь гораздо длиннее, и теперь он будет явно перегружен. По дороге ездил автобус, который возил в том числе детей в школу. Длительное время администрация не хотела организовывать этот маршрут, как раз из-за рисков, связанных с мостом. Жители Кутьино теперь оказываются практически изолированы от Подольска», — заявил депутат.

    Фото: Елена Волкова
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    По словам депутата, попасть в Подольск этим жителям можно, но теперь только в объезд через Москву, делая «крюк примерно в 10 километров».

    Мост через реку между поселками под Подольском обрушился 10 ноября. В этот момент по нему проезжала машина — она рухнула вместе с мостом. Женщина-водитель осталась жива, но пострадала. Сейчас в деле разбирается прокуратура.

    Фото: Елена Волкова

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    Московская областьОбрушение моста
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    Комментарии 7

    Гость10 Ноя 2023 в 17:29
    рабочих рук не хватает
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