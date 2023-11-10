Жители поселков под Подольском будут ездить в объезд после обрушения моста

Мост между поселками под Подольском в Московской области, который обрушился в реку вместе машиной, долгое время был бесхозными. Об этом 10 ноября рассказали «Фонтанке» жители поселка Дубровицы, которые нередко использовали переправу, чтобы добираться до других населенных пунктов, в том числе до Подольска. Как рассказал житель поселка Дубровицы, по этой дороге часто ездят большегрузы, которые могли привести к быстрому износу дорожного полотна. Помимо большегрузов в Дубровицы по этому мосту ездили дети из поселка Кутьино в школу. Теперь им придется использовать объездную дорогу, что значительно увеличивает время в пути.



При этом несколько лет назад администрация Подмосковья говорила, что мост бесхозный, утверждают местные жители. Сейчас его все-таки начали обслуживать. Как администрация Подольска заявила MSK1.RU, мост еще в 2013 году был передан на обслуживание Москве. К слову, мост даже подлатали буквально несколько дней назад — как смогли.



Фото: депутат г. о. Подольск Алексей Старчак Фото: депутат г. о. Подольск Алексей Старчак Фото: депутат г. о. Подольск Алексей Старчак Поделиться Поделиться





Как сообщает депутат Подольска и местный житель Алексей Старчак, мост и дорога, прилегающая к нему, связывают сразу несколько деревень с Подольском.

«Есть иная дорога, но она идет в объезд через Варшавское шоссе. Этот путь гораздо длиннее, и теперь он будет явно перегружен. По дороге ездил автобус, который возил в том числе детей в школу. Длительное время администрация не хотела организовывать этот маршрут, как раз из-за рисков, связанных с мостом. Жители Кутьино теперь оказываются практически изолированы от Подольска», — заявил депутат.

Фото: Елена Волкова Поделиться Поделиться





По словам депутата, попасть в Подольск этим жителям можно, но теперь только в объезд через Москву, делая «крюк примерно в 10 километров».



Мост через реку между поселками под Подольском обрушился 10 ноября. В этот момент по нему проезжала машина — она рухнула вместе с мостом. Женщина-водитель осталась жива, но пострадала. Сейчас в деле разбирается прокуратура.