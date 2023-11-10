Мост через реку вместе с машиной рухнул в Подмосковье

Вблизи поселка Дубровицы под Подольском обрушился пролет моста через реку Пахру. Об этом сообщают местные жители 9 ноября.
По данным MSK1.RU, мост обрушился в тот момент, когда по нему проезжал автомобиль. Он упал вместе с мостом. За рулем была женщина — она жива, но пострадала. Ее осматривают медики.
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в телеграм-канале, что движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, а ЧП обошлось без жертв.
«Все оперативные службы уже работают на месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявил Артамонов.