    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.93eur98.41

    Мост через реку вместе с машиной рухнул в Подмосковье

    3442
    21 комментарий

    Вблизи поселка Дубровицы под Подольском обрушился пролет моста через реку Пахру. Об этом сообщают местные жители 9 ноября.

    Фото: Елена Волкова
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным MSK1.RU, мост обрушился в тот момент, когда по нему проезжал автомобиль. Он упал вместе с мостом. За рулем была женщина — она жива, но пострадала. Ее осматривают медики.

    ПоделитьсяПоделиться

    Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в телеграм-канале, что движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, а ЧП обошлось без жертв.

    «Все оперативные службы уже работают на месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявил Артамонов.

    Фото: Елена Волкова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Упал мостПодмосковьеРухнул мост
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close