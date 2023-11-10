Al Hadath: ХАМАС согласился обменять израильских заложниц на 100 заключенных

Представители палестинского движения ХАМАС согласились обменять 100 женщин из общего числа заложников на заключенных в тюрьмах Израиля палестинок и подростков, сообщает 10 ноября саудовский новостной канал Al Hadath со ссылкой на источники.

Во время вторжения 7 октября вооруженной группы ХАМАС на территорию Израиля в плен были взяты 240 гражданских. Среди заложников есть граждане РФ. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», взяв под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную, воздушную операции, а также атаку с воды против ХАМАС. По данными минздрава палестинского анклава, число жертв от действий израильских военных достигло 10 тысяч 812 человек.