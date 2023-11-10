Умерла космонавтка, которая при случае должна была подменить Терешкову

Космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Роскосмос 10 ноября.



Свою карьеру в космосе Валентина Пономарева начала в 1962 году, когда была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. После окончания подготовки ее перевели на должность космонавта первого отряда.

В 1963 году она вместе с коллегами начала готовиться по программе первого женского полета в космос. Занималась в группе вместе с Валентиной Терешковой, которая в итоге и совершила этот полет, став первой женщиной в космосе. При этом Пономарева была ее вторым дублером.