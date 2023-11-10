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    Умерла космонавтка, которая при случае должна была подменить Терешкову

    2008
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    Космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Роскосмос 10 ноября.

    Свою карьеру в космосе Валентина Пономарева начала в 1962 году, когда была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. После окончания подготовки ее перевели на должность космонавта первого отряда.

    В 1963 году она вместе с коллегами начала готовиться по программе первого женского полета в космос. Занималась в группе вместе с Валентиной Терешковой, которая в итоге и совершила этот полет, став первой женщиной в космосе. При этом Пономарева была ее вторым дублером.

    В 1965–1966 годах Валентина Пономарева готовилась стать командиром корабля «Восход» для полета длительностью 10–15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Однако полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход». В 1969 году женскую группу отряда космонавтов расформировали, и Пономареву отчислили.

    До 1988 года она работала в Центре подготовки космонавтов на разных должностях, затем устроилась в Институт истории естествознания и техники Академии наук. С 2006 года руководила группой истории космонавтики.

    Валентина Пономарева скончалась 8 ноября. Прощание с ней состоится 11 ноября в 12:00 (мск) в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха, уточняет Роскосмос.

    Ранее скончался американский астронавт, который впервые в истории человечества облетел Луну.

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