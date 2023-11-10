Скончался астронавт, который первым облетел Луну

Бывший астронавт NASA и полковник в отставке Фрэнк Борман скончался в США. Он был командиром миссии «Аполлон-8», экипаж которой в 1968 году впервые в истории человечества облетел Луну. О смерти Бормана сообщает NASA 9 ноября.



95-летний Фрэнк Борман скончался 7 ноября. Агентство выразило соболезнования семье.

Борман начал свою карьеру офицером ВВС США. Свой первый полет он совершил в 1965 году в качестве командира экипажа «Джемини-7», установив на то время рекорд по продолжительности полета (почти 14 суток).

В 1967 году Борман был членом Комиссии по расследованию пожара на «Аполлоне-1», в котором при подготовке к полету погибли трое астронавтов. А уже в 1968 году он, будучи командиром экипажа корабля «Аполлон-8», полетел к Луне. Задачей полета было протестировать корабль и выйти на окололунную орбиту, чтобы затем вернуться на Землю. После полета к Луне Фрэнк Борман приезжал в СССР в 1969 году и побывал в Звездном городке.