Остановивший нападавшего с мачете в Люберцах получил сертификат на квартиру. Пострадавшие все еще в больнице

В Подмосковье вручили благодарность и жилищный сертификат мужчине, который помог обезвредить нападавшего на прохожих с мачете. Мугабил Бабаев на машине сбил вооруженного мужчину. Об этом 10 ноября в телеграм-канале сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.



Бабаев стал случайным свидетелем происходящих 8 ноября на улице Кирова событий, где мужчина с мачете набросился на женщину и подростка. На машине он сбил злоумышленника и перекрыл ему дорогу, после чего бросился на помощь сотрудникам УФССП и ФСИН его задерживать. Напомним, что нападавшего смогли остановить только несколько выстрелов.