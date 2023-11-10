Остановивший нападавшего с мачете в Люберцах получил сертификат на квартиру. Пострадавшие все еще в больнице

В Подмосковье вручили благодарность и жилищный сертификат мужчине, который помог обезвредить нападавшего на прохожих с мачете. Мугабил Бабаев на машине сбил вооруженного мужчину. Об этом 10 ноября в телеграм-канале сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Бабаев стал случайным свидетелем происходящих 8 ноября на улице Кирова событий, где мужчина с мачете набросился на женщину и подростка. На машине он сбил злоумышленника и перекрыл ему дорогу, после чего бросился на помощь сотрудникам УФССП и ФСИН его задерживать. Напомним, что нападавшего смогли остановить только несколько выстрелов.
Мугабил Бабаев говорит, что мужчина кричал «Убью, всех убью». В тот момент нож еще был у него в руках. «Я попробовал левой ногой нажать на его правую руку и перевернуть его. И вот это получилось. Я даже не думал о награждении», — вспоминает Бабаев.
Получившие травмы женщина и 14-летний подросток пока находятся в больнице. Отец мальчика рассказал MSK1.RU, что сына пытались ударить в область сердца, но спасла толстая куртка и одежда. Тем не менее он получил два глубоких пореза и пришел домой весь в крови.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанный 36-летний мужчина был ранее судим за кражу и грабеж. По данным источника MSK1.RU в ЦКПБ имени Усольцева, он проходил лечение в психиатрической клинике.