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    Ушел из жизни инженер Юрий Ус, руководивший возведением саркофага на Чернобыльской АЭС

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    В 88 лет умер заслуженный строитель России Юрий Ус, один из руководителей строительства саркофага после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. О смерти Уса сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    «Ушел из жизни Почетный гражданин Калужской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Алексеевич Ус», — рассказал Владислав Шапша в своем telegram-канале.

    Юрий Ус — один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после событий 1986 года он руководил строительством важных объектов в Калужской области, среди которых — цеха Калужского турбинного завода, Научно-производственные объединения «Грант» и «Тайфун». По данным СМИ, Ус был главным инженером специального строительного управления УС-605 для строительства саркофага над аварийной ЧАЭС. Он занимал эту должность два месяца.

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    Авария на ЧАЭСИнженерУмерЗаслуженный строитель РФ
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