В Петербурге доберман вцепился в голову 12-летней хозяйке

Очередное нападение собаки на хозяев зафиксировано в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, ночью помощь потребовалась 12-летней жительнице дома на проспекте Тореза.



Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Врачи диагностировали у школьницы множественные открытые раны головы. После обработки прокусов пострадавшую отправили лечиться домой. Было установлено, что вцепился в ребенка любимец семьи доберман.



На прошлых выходных годовалая девочка таким же образом пострадала от зубов ротвейлера Бусинки. Собака, судя по фотографиям на странице мамы, часто спала с малышкой на одной кровати.

