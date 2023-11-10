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    В Петербурге доберман вцепился в голову 12-летней хозяйке

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    Очередное нападение собаки на хозяев зафиксировано в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, ночью помощь потребовалась 12-летней жительнице дома на проспекте Тореза.

    Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Врачи диагностировали у школьницы множественные открытые раны головы. После обработки прокусов пострадавшую отправили лечиться домой. Было установлено, что вцепился в ребенка любимец семьи доберман.

    На прошлых выходных годовалая девочка таким же образом пострадала от зубов ротвейлера Бусинки. Собака, судя по фотографиям на странице мамы, часто спала с малышкой на одной кровати.

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