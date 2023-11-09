Компании Северо-Запада вложили в цифровизацию бизнеса более 1,2 млрд рублей через сервисы Сбербанка

С начала 2023 года более 1 200 компаний Северо-Запада инвестировали в цифровизацию бизнеса: с прошлого года общий объем таких контрактов составил более 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка.



Сейчас в Петербурге и Ленобласти реализуется около 50 проектов. Самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса стали мобильные приложения, системы лояльности, интеграция искусственного интеллекта, облачные технологии и выстраивание аналитических данных для собственника.

Среди компаний, которые уже совершили цифровую трансформацию, в Сбербанке назвали Биржу грузоперевозок ATI.SU, строительную компанию «ЛенРусСтрой» и сеть кондитерских «Буше».