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    Компании Северо-Запада вложили в цифровизацию бизнеса более 1,2 млрд рублей через сервисы Сбербанка

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    4 комментария

    С начала 2023 года более 1 200 компаний Северо-Запада инвестировали в цифровизацию бизнеса: с прошлого года общий объем таких контрактов составил более 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

    Сейчас в Петербурге и Ленобласти реализуется около 50 проектов. Самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса стали мобильные приложения, системы лояльности, интеграция искусственного интеллекта, облачные технологии и выстраивание аналитических данных для собственника.

    Среди компаний, которые уже совершили цифровую трансформацию, в Сбербанке назвали Биржу грузоперевозок ATI.SU, строительную компанию «ЛенРусСтрой» и сеть кондитерских «Буше».

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    Комментарии 4

    Alex00009 Ноя 2023 в 21:40
    А толку?
    +1−0
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