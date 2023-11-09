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    Олимпийский чемпион Галлямов передал привет читателям «Фонтанки» перед Гран-при в Казани

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    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в преддверии третьего этапа Гран-при в Казани передал привет читателям «Фонтанки». Спортсмен записал эксклюзивное видео из Пулково, откуда сегодня отправится на соревнования в столицу Татарстана. Соревнования спортивных пар пройдут 11 и 12 ноября.

    «Привет, читатели «Фонтанки»! Хочу поблагодарить вас за поддержку! Болейте за нас с Настей этапе Гран-при в Казани!» — обратился Галлямов.

    Для Галлямова и Мишиной это будет второй этап Гран-при. До этого они выступили на Гран-при в Омске в октябре, где заняли первое место.

    В этом году серия Гран-при России будет необычной — вместо традиционного финала фигуристы борются за путевки на Спартакиаду сильнейших, которая пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.

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    Александр Галлямов
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