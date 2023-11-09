Олимпийский чемпион Галлямов передал привет читателям «Фонтанки» перед Гран-при в Казани

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в преддверии третьего этапа Гран-при в Казани передал привет читателям «Фонтанки». Спортсмен записал эксклюзивное видео из Пулково, откуда сегодня отправится на соревнования в столицу Татарстана. Соревнования спортивных пар пройдут 11 и 12 ноября.



«Привет, читатели «Фонтанки»! Хочу поблагодарить вас за поддержку! Болейте за нас с Настей этапе Гран-при в Казани!» — обратился Галлямов.