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    Сенатор предложил сократить рабочую неделю, но есть нюанс

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    Сенатор Айрат Гибатдинов предложил изменить продолжительность рабочей недели, но всего на один час. Документ с инициативой зарегистрировали в базе Госдумы 9 ноября.

    В тексте указано, что сократить необходимо рабочий день перед любыми выходными и праздниками на один час, то есть работать по тем же пятницам на 60 минут меньше. В связи с этим изменится и длительность всей рабочей недели — с 40 до 39 часов.

    В пояснительной записке говорится, что это поможет уменьшить моральное и психическое давление на работника. Гибатдинов также вспомнил пандемию и удаленную работу, из-за которой рамки обычного рабочего графика размылись.

    «Снижение продолжительности рабочей недели позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места, <…> не повлияет на эффективность и производительность труда, в некоторой степени может ее даже повысить ввиду того, что работники будут иметь больше времени на восстановление энергии».

    В конце сенатор добавил, что сокращение рабочего дня — «современный и прогрессивный шаг, направленный на расширение трудовых гарантий».

    Ранее депутат Госдумы предложил ограничивать «недружественных релокантов» при приеме на работу.

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