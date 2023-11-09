Сенатор предложил сократить рабочую неделю, но есть нюанс

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил изменить продолжительность рабочей недели, но всего на один час. Документ с инициативой зарегистрировали в базе Госдумы 9 ноября.



В тексте указано, что сократить необходимо рабочий день перед любыми выходными и праздниками на один час, то есть работать по тем же пятницам на 60 минут меньше. В связи с этим изменится и длительность всей рабочей недели — с 40 до 39 часов.



В пояснительной записке говорится, что это поможет уменьшить моральное и психическое давление на работника. Гибатдинов также вспомнил пандемию и удаленную работу, из-за которой рамки обычного рабочего графика размылись.

