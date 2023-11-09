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    Москвичка выбросила своего новорожденного ребенка в мусоропровод

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    В Москве возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщает 9 ноября столичная прокуратура.

    В квартире жилого дома на Вешняковской улице женщина 1985 г.р. родила ребенка. Младенца она завернула в одеяло и выбросила в мусоропровод. Как рассказали в надзорном ведомстве, новорожденный мальчик жив, ему оказывают необходимую медпомощь.

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    Портал MSK1.RU уточняет, что спасти ребенка удалось благодаря неравнодушным соседям. Они заметили кровь на лестничной площадке и вызвали полицию. Когда приехал наряд, женщина была дома, в своей квартире.

    Установление всех обстоятельств произошедшего — на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре Москвы.

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    Младенец в мусоропроводе
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    Комментарии 25

    Гость09 Ноя 2023 в 20:22
    все в лучших традициях
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