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    15-летний треш-блогер из Петербурга теперь будет сидеть дома — его подозревают в избиении школьника

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    Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в избиении школьника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 ноября.

    До 2 января молодому человеку запретили выходить из дома с 15:00 до 08:00 в рабочие дни, а также круглосуточно в выходные и праздники. Парня подозревают в хулиганстве. Как стало известно «Фонтанке», девятиклассника задержали 5 ноября. По версии следствия, в конце августа во дворе на Купчинской улице он и его приятель избили 13-летнего школьника, заставили говорить ряд фраз на камеру, а затем смонтированное видео опубликовали в телеграм-канале «Как купить почку в Питере».

    Правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительным данным, друг девятиклассника, бывший ученик школы Фрунзенского района, к 6 ноября уже успел покинуть страну и улетел к родным в Узбекистан.

    Расследование уголовного дела контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.

    Подробнее о несовершеннолетних треш-блогерах читайте в материале «Фонтанки».

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