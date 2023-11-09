15-летний треш-блогер из Петербурга теперь будет сидеть дома — его подозревают в избиении школьника

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в избиении школьника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 ноября.



До 2 января молодому человеку запретили выходить из дома с 15:00 до 08:00 в рабочие дни, а также круглосуточно в выходные и праздники. Парня подозревают в хулиганстве. Как стало известно «Фонтанке», девятиклассника задержали 5 ноября. По версии следствия, в конце августа во дворе на Купчинской улице он и его приятель избили 13-летнего школьника, заставили говорить ряд фраз на камеру, а затем смонтированное видео опубликовали в телеграм-канале «Как купить почку в Питере».