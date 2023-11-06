Полиция нашла ещё одного участника телеграм-канала «Как купить почку в Питере», где публиковали видео избиения школьников

Ещё один участник телеграм-канала «Как купить почку в Питере» задержан во Фрунзенском районе Петербурга. Его приятель успел покинуть страну.
Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в квартире на улице Ярослава Гашека был задержан девятиклассник, которого заподозрили в создании контента для этого канала. Ролик снимали в конце августа на детской площадке на Купчинской улице. Двое старших избили 12-летнего подростка, заставляли его на камеру повторять набор фраз. Затем смонтированное видео выложили в телеграм-канал «Как купить почку в Питере».
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Задержанный девятиклассник отпущен под подписку о невыезде. Его приятель, бывший ученик школы Фрунзенского района, к 6 ноября успел покинуть страну и улетел к родным в Узбекистан.
«Фонтанка» рассказывала о несовершеннолетних треш-блогерах, которые снимали ролики во дворах улицы Олеко Дундича. Ребята, родившиеся в Таджикистане и Узбекистане, нападали на тех, кто не может дать сдачи. Расследование уголовного дела о хулиганстве контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.