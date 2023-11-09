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    «Мытный двор» сменил владельца. В реконструкцию памятника и строительство жилья рядом с ним вложат 10 млрд рублей

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    Компания Formula City приобрела у девелопера «Охта Групп» имущественный комплекс Мытного двора и проектную документацию по его реконструкции. Об этом сам застройщик сообщил в четверг, 9 ноября.


    В сделку вошел земельный участок площадью 1,7 га на Евгеньевской улице, 2, и участок 0,8 га с памятником регионального значения «Мытный двор». Параметры застройки не изменятся, высота в 4 этажа останется прежней, прокомментировал Юрий Грудин, генеральный директор компании Formula City.

    На свободной территории планируется возвести многофункциональный комплекс премиум-класса. Он будет включать порядка 30 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, подземную автостоянку. В проект также входит реконструкция «Мытного двора».

    Formula City планирует приступить к строительству во второй половине 2024 года, после получения всех необходимых согласований. Полностью завершить проект — к 2028 году. Общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

    Как сообщала «Фонтанка», часть исторических зданий территории Мытного двора в 2014 году были незаконно снесены, их предстоит восстановить по решению суда. В марте 2023 года Градостроительный совет Петербурга одобрил концепцию строительства жилого комплекса на территории Мытного двора с воссозданием исторического здания.

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