«Мытный двор» сменил владельца. В реконструкцию памятника и строительство жилья рядом с ним вложат 10 млрд рублей

Компания Formula City приобрела у девелопера «Охта Групп» имущественный комплекс Мытного двора и проектную документацию по его реконструкции. Об этом сам застройщик сообщил в четверг, 9 ноября.





В сделку вошел земельный участок площадью 1,7 га на Евгеньевской улице, 2, и участок 0,8 га с памятником регионального значения «Мытный двор». Параметры застройки не изменятся, высота в 4 этажа останется прежней, прокомментировал Юрий Грудин, генеральный директор компании Formula City.



На свободной территории планируется возвести многофункциональный комплекс премиум-класса. Он будет включать порядка 30 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, подземную автостоянку. В проект также входит реконструкция «Мытного двора».



Formula City планирует приступить к строительству во второй половине 2024 года, после получения всех необходимых согласований. Полностью завершить проект — к 2028 году. Общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.