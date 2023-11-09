В Госдуму внесли законопроект о локализации легковых такси

На рассмотрение Госдумы РФ 9 ноября внесли законопроект, который позволит властям субъектов устанавливать требования к степени локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По задумке авторов, это должно помочь отечественным автопроизводителям.
Законопроект дополняет статью 9 федерального закона о такси частью 7, согласно которой, закон или нормативный акт субъекта РФ может устанавливать требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Определяться он будет в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций на территории России. Баллы начисляются в соответствии с постановлением правительства, аналогично норме о допуске автомобилей к госзаказам.
Изменения должны обеспечить дополнительный спрос на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли. А поскольку автомобили в парках такси целесообразно менять каждые 3–5 лет, спрос на новые машины в этой сфере будет стабильным, считают авторы законопроекта.
«Закон нуждается в дополнении нормой, которая обеспечит баланс между потребностью рынка в поддержании и обновлении парка транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, и необходимостью поддержки и развития отечественной автомобильной промышленности как одного из ключевых секторов экономики», — говорится в пояснительной записке.
Поправки также дают право правительству РФ устанавливать категории автомобилей в легковом такси, на которые требования о локализации распространяться не будут. По мнению авторов законопроекта, сейчас целесообразно устанавливать требования для машин дороже 4 миллионов рублей, поскольку в этом сегменте предложение высоколокализованных автомобилей сейчас не обеспечено.
В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о локализации машин в такси и каршеринге. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. «Фонтанка» рассказывала о проблемах на российском рынке такси — он уже давно существует в условиях нехватки водителей и оттока кадров.