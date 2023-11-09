В Госдуму внесли законопроект о локализации легковых такси

На рассмотрение Госдумы РФ 9 ноября внесли законопроект, который позволит властям субъектов устанавливать требования к степени локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По задумке авторов, это должно помочь отечественным автопроизводителям.



Законопроект дополняет статью 9 федерального закона о такси частью 7, согласно которой, закон или нормативный акт субъекта РФ может устанавливать требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Определяться он будет в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций на территории России. Баллы начисляются в соответствии с постановлением правительства, аналогично норме о допуске автомобилей к госзаказам.