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    Путин поручил подумать о локализации выпуска авто для такси

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    Таксистам и любителям каршеринга, возможно, придется пересесть на машины, собранные в России. Такой вывод можно сделать из поручения президента РФ Владимира Путина, которое опубликовано на его официальном сайте.

    Президент России поручил правительству страны до 1 августа рассмотреть вопрос о «требованиях к локализации производства» автомобилей для такси и каршеринга.

    «Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — сказано в тексте поручения.

    Доложить о результатах в правительстве должны до 1 августа 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Фонтанка недавно писала о проблемах в отрасли — рынок такси в России уже давно существует в условиях нехватки водителей и постоянного оттока кадров.

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    ТаксиКаршерингПутинЛокализация выпуска авто
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