Путин поручил подумать о локализации выпуска авто для такси

Таксистам и любителям каршеринга, возможно, придется пересесть на машины, собранные в России. Такой вывод можно сделать из поручения президента РФ Владимира Путина, которое опубликовано на его официальном сайте.

Президент России поручил правительству страны до 1 августа рассмотреть вопрос о «требованиях к локализации производства» автомобилей для такси и каршеринга.

«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — сказано в тексте поручения.