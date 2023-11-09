Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в объединенном формате пройдут до конца года

Прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина объединят, и они пройдут до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября.



По его словам, с датой мероприятия в совмещенном формате уже определились и своевременно ее сообщат, пишет РИА Новости.



Отметим, что в прошлом году прямая линия не состоялась, несмотря на то что Дмитрий Песков несколько раз её анонсировал. Так, например, в мае 2022 года он сообщил, что проведение прямой линии в планах есть, а в июне заявлял, что Путин проведёт прямую линию «чуть позже».

