Театр «Суббота»: Артист, получивший травму во время репетиции, вечером уже играл спектакль

Артист получил легкую травму шеи во время контактной сцены в ходе репетиции.



Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе театра «Суббота».



Там уточнили, что плохо себя артист почувствовал после репетиции и обратился в травмпункт. Оттуда его по скорой увезли в Мариинскую больницу для того, чтобы « экстренно проверить состояние здоровья, поскольку артист в этот же день играл главную роль в вечернем спектакле».



Обследование никаких серьезных травм не выявило, и медики его отпустили. Вечером он уже вышел на сцену.

