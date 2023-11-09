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    Театр «Суббота»: Артист, получивший травму во время репетиции, вечером уже играл спектакль

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    Артист получил легкую травму шеи во время контактной сцены в ходе репетиции.

    Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе театра «Суббота».

    Там уточнили, что плохо себя артист почувствовал после репетиции и обратился в травмпункт. Оттуда его по скорой увезли в Мариинскую больницу для того, чтобы « экстренно проверить состояние здоровья, поскольку артист в этот же день играл главную роль в вечернем спектакле».

    Обследование никаких серьезных травм не выявило, и медики его отпустили. Вечером он уже вышел на сцену.

    «Фонтанка» писала, что 31-летнего актера увезли накануне около пяти дня из театра с травмой шеи.

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    ТеатрРепетицияТравма
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