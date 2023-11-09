Репетиция спектакля в театре «Суббота» в Петербурге закончилась вызовом скорой

Приезд скорой прервал репетицию в театре в центре Петербурга. В больницу увезли одного из актеров.
31-летнего артиста театра «Суббота» госпитализировали в Мариинскую больницу накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. По предварительной информации, во время репетиции он получил травму шеи. Версии произошедшего расходятся: по одной информации, его придушили чуть сильнее, чем надо было по сценарию, по другой — он ударился шеей во время бега по сцене. В стационаре у него диагностировали травму гортани. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
«Фонтанка» запросила комментарий у театра.