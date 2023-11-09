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    Репетиция спектакля в театре «Суббота» в Петербурге закончилась вызовом скорой

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    6 комментариев

    Приезд скорой прервал репетицию в театре в центре Петербурга. В больницу увезли одного из актеров.

    31-летнего артиста театра «Суббота» госпитализировали в Мариинскую больницу накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. По предварительной информации, во время репетиции он получил травму шеи. Версии произошедшего расходятся: по одной информации, его придушили чуть сильнее, чем надо было по сценарию, по другой — он ударился шеей во время бега по сцене. В стационаре у него диагностировали травму гортани. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.

    «Фонтанка» запросила комментарий у театра.

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    Комментарии 6

    Гость09 Ноя 2023 в 11:47
    Дездемон?
    +1−0
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