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    СК проверяет, как пожилая петербурженка могла получить перелом у стоматолога

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    Следственный комитет России проверяет информацию о травмировании 86-летней жительницы Петербурга на приёме у стоматолога. Об этом сообщает телеграм-канал СК 9 ноября.

    Проверка началась после сообщений в соцсетях о ЧП в частной стоматологии. Очевидцы рассказывали, что пенсионерка упала со стула и сломала руку, однако сотрудники клиники не оказали ей первую помощь, а затем и вовсе попросили покинуть учреждение через черный ход.

    СК заинтересовался инцидентом. Председатель Александр Бастрыкин поручил проверить информацию и доложить о результатах центральному аппарату.

    В конце октября пассажирка петербургского троллейбуса переломала ребра во время резкого торможения.

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    ПенсионеркаСтоматологияСКБастрыкин
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