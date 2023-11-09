СК проверяет, как пожилая петербурженка могла получить перелом у стоматолога

Следственный комитет России проверяет информацию о травмировании 86-летней жительницы Петербурга на приёме у стоматолога. Об этом сообщает телеграм-канал СК 9 ноября.
Проверка началась после сообщений в соцсетях о ЧП в частной стоматологии. Очевидцы рассказывали, что пенсионерка упала со стула и сломала руку, однако сотрудники клиники не оказали ей первую помощь, а затем и вовсе попросили покинуть учреждение через черный ход.
СК заинтересовался инцидентом. Председатель Александр Бастрыкин поручил проверить информацию и доложить о результатах центральному аппарату.
В конце октября пассажирка петербургского троллейбуса переломала ребра во время резкого торможения.