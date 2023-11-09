После стрельбы из игрушечного арбалета в петербургской школе семиклассника отправили в спецбольницу

Семиклассника, который устроил переполох в школе на Васильевском острове, увезли в больницу.
13-летнего мальчика после оказания медицинской помощи направили в психиатрическую больницу, стало известно 9 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
«Фонтанка» писала, что вчера около 9 утра в мальчик надел противогаз, вытащил детский арбалет и выстрелил из него в сверстницу. Девочку скорая увезла с травмой глаза. Потом школьник заперся в туалете. Оттуда его смог вызволить приехавший отец. Подробнее о произошедшем читайте в тексте «Фонтанки».