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    После стрельбы из игрушечного арбалета в петербургской школе семиклассника отправили в спецбольницу

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    Семиклассника, который устроил переполох в школе на Васильевском острове, увезли в больницу.

    13-летнего мальчика после оказания медицинской помощи направили в психиатрическую больницу, стало известно 9 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    «Фонтанка» писала, что вчера около 9 утра в мальчик надел противогаз, вытащил детский арбалет и выстрелил из него в сверстницу. Девочку скорая увезла с травмой глаза. Потом школьник заперся в туалете. Оттуда его смог вызволить приехавший отец. Подробнее о произошедшем читайте в тексте «Фонтанки».

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    АрбалетСтрельба из арбалетаШкола
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