Охрана нефтепровода нашла СВУ в километре от Мурманского шоссе под Петербургом

Полицию, взрывотехников, ФСБ вызвали на нефтепровод «Ярославль-Приморск 2» во Всеволожском районе Ленобласти. Там нашли странное и опасное.



Вызов от охраны подразделения «Транснефти Балтика» поступил в правоохранительные органы накануне около половины второго дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)» 9 ноября. По предварительной информации, в километре от Мурманского шоссе на проволоке висели два предмета, похожих на ручные гранаты, и пластиковый контейнер в полиэтиленовом пакете.



На место вызвали взрывотехников, которые определили, что это СВУ. По предварительной информации, его мощность в тротиловом эквиваленте составила 800 граммов. Его разобрали на месте и передали для дальнейшего изучения сотрудникам ФСБ.