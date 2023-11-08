Строго 18+. В Госдуме придумывают новые правила для езды на электросамокатах

Депутаты начали работу над поправками по ограничению использования электросамокатов. Об этом в среду, 8 ноября, «Интерфаксу» заявил председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев.



Разработкой правил занимается специальная рабочая группа. Уже есть предложения запретить использовать электросамокаты лицам, не достигшим 18 лет, ездить только по выделенным полосам для велосипедистов, сертифицировать все устройства, а также ограничить скорость движения, например, до 6 или 12 км/ч. По словам Москвичева, депутаты будут изучать вопрос скорости и ее последствий при столкновении с медицинской и научной точек зрения.

