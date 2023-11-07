    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    751мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.04eur99.01

    Не пускать за руль детей и ограничить скорость. В ГИБДД Москвы призвали к новым ограничениям для электросамокатчиков

    535
    2 комментария

    В ГИБДД Москвы предложили как можно скорее запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах, а также ограничить скорость передвижения до 20 км/ч по всей столице, передает слова замглавы управления ГИБДД по Москве Евгения Логиновского РБК 7 ноября.

    «Исключить возможность использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — предложил он на круглом столе Мосгордумы.

    Также Логиновский подчеркнул, что допустимую скорость на территории всего города нужно ограничить до 20 км/ч. Сейчас в Москве действует ограничение в 25 км/ч, а также отдельно существуют зоны медленного передвижения, где разгоняться можно до 5–15 км/ч.

    Тем временем в Петербурге в конце октября депутаты приняли проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать регионам полномочия ужесточать требования к езде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В числе предложенных мер введение запрета на использование СИМ лицами младше 18 лет, за исключением специальных площадок, а также запрет на езду по тротуарам и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ — утвержденная «дорожная карта» содержит новые штрафы и обязательную регистрацию транспортного средства в цифровом реестре.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close