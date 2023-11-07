Не пускать за руль детей и ограничить скорость. В ГИБДД Москвы призвали к новым ограничениям для электросамокатчиков

В ГИБДД Москвы предложили как можно скорее запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах, а также ограничить скорость передвижения до 20 км/ч по всей столице, передает слова замглавы управления ГИБДД по Москве Евгения Логиновского РБК 7 ноября.



«Исключить возможность использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — предложил он на круглом столе Мосгордумы.

Также Логиновский подчеркнул, что допустимую скорость на территории всего города нужно ограничить до 20 км/ч. Сейчас в Москве действует ограничение в 25 км/ч, а также отдельно существуют зоны медленного передвижения, где разгоняться можно до 5–15 км/ч.