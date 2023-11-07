Не пускать за руль детей и ограничить скорость. В ГИБДД Москвы призвали к новым ограничениям для электросамокатчиков

В ГИБДД Москвы предложили как можно скорее запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах, а также ограничить скорость передвижения до 20 км/ч по всей столице, передает слова замглавы управления ГИБДД по Москве Евгения Логиновского РБК 7 ноября.
«Исключить возможность использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — предложил он на круглом столе Мосгордумы.
Также Логиновский подчеркнул, что допустимую скорость на территории всего города нужно ограничить до 20 км/ч. Сейчас в Москве действует ограничение в 25 км/ч, а также отдельно существуют зоны медленного передвижения, где разгоняться можно до 5–15 км/ч.
Тем временем в Петербурге в конце октября депутаты приняли проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать регионам полномочия ужесточать требования к езде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В числе предложенных мер введение запрета на использование СИМ лицами младше 18 лет, за исключением специальных площадок, а также запрет на езду по тротуарам и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ — утвержденная «дорожная карта» содержит новые штрафы и обязательную регистрацию транспортного средства в цифровом реестре.