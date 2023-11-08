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    Экономист Потапенко: «Инициатива по разморозке счетов типа «С» в обмен на российские активы за границей выглядит как попытка нахлобучить нерезидентов»

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    Известный экономист — управляющий Фондом стратегического управления МДГ Дмитрий Потапенко в среду вечером прокомментировал указ президента РФ о частичной разблокировке счетов типа «С», на которых в России застряли деньги иностранных инвесторов. Деньги на эти счета переводились в принудительном порядке с марта 2022 года в ответ на иностранные санкции. Они не конфискуются и остаются в собственности владельца, но распоряжаться ими было нельзя. На конец 2022 года на таких счетах находилось около 280 млрд рублей. Все вырученные деньги от продажи своих российских активов и полученные дивиденды иностранцы могут переводить только на такие счета. По некоторым оценкам, к концу 2023 года на них может скопиться уже примерно 1 трлн рублей.

    Новым указом Владимир Путин разрешил иностранцам на эти деньги выкупать активы россиян, замороженные за границей в связи с санкциями. Их размер оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

    «Я бы сказал это про попытку нахлобучить нерезидентов. Например, мы создаем им сложности, они задают вопрос регуляторам США и ЕС, чтобы они согласились на такие условия. Однако звучит не очень солидно. Следующий ход — это полное отрезание российского фондового рынка от международного», — расстраивается Дмитрий Потапенко.

    Сейчас общая стоимость заблокированных в «недружественных странах» активов, принадлежащих россиянам, оценивается в 1.5 трлн рублей. «Сегодняшнее решение имеет замысел надавить на брокеров, чтобы они в свою очередь сами добивались бы от своих властей выгодного нам обмена активами. Мало того, что те развлекаются, так еще и наши добивают».

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