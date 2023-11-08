Аварийный дом Шагина обсудят на совете по сохранению культурного наследия

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга 9 ноября рассмотрит вопрос о предметах охраны дома Шагина на набережной Фонтанки, 145б. Согласно материалам к заседанию, которые есть в распоряжении «Фонтанки», поврежденные участки нуждаются в замене.



Согласно выводам техобследования, которые содержатся в материалах, брандмауэрные стены и стены дворового фасада, а также часть внутренних капитальных стен — в аварийном состоянии. В здании трещины до 10–15 см, которые пересекают более четырех рядов кладки. Несущая способность кладки снижена на 50%.