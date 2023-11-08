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    Аварийный дом Шагина обсудят на совете по сохранению культурного наследия

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    Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга 9 ноября рассмотрит вопрос о предметах охраны дома Шагина на набережной Фонтанки, 145б. Согласно материалам к заседанию, которые есть в распоряжении «Фонтанки», поврежденные участки нуждаются в замене.

    Согласно выводам техобследования, которые содержатся в материалах, брандмауэрные стены и стены дворового фасада, а также часть внутренних капитальных стен — в аварийном состоянии. В здании трещины до 10–15 см, которые пересекают более четырех рядов кладки. Несущая способность кладки снижена на 50%.

    «Часть обнаруженных дефектов относится к критическим (необратимым) и крайне негативно влияют на общую несущую способность и устойчивость здания. По своему техническому регламенту поврежденные участки нуждаются в замене», — говорится в материалах.

    Сильнее всего накренился дворовый фасад — почти на 20 см, лицевой фасад — на 11,9 и 7 см. Отклонение лестничной клетки — на 18 см.

    Заседание совета состоится 9 ноября.

    Справка:

    Дом, являющийся региональным памятником, расположен по адресу: набережная р. Фонтанки, 145б, литера А, и получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакция журнала «Русская старина».

    К началу 1990-х дом Шагина расселили, до 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». В планах появился проект гостиницы, начался снос, но разрушить успели только дворовые флигели.

    В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.

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