Аварийный дом Шагина обсудят на совете по сохранению культурного наследия

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга 9 ноября рассмотрит вопрос о предметах охраны дома Шагина на набережной Фонтанки, 145б. Согласно материалам к заседанию, которые есть в распоряжении «Фонтанки», поврежденные участки нуждаются в замене.
Согласно выводам техобследования, которые содержатся в материалах, брандмауэрные стены и стены дворового фасада, а также часть внутренних капитальных стен — в аварийном состоянии. В здании трещины до 10–15 см, которые пересекают более четырех рядов кладки. Несущая способность кладки снижена на 50%.
«Часть обнаруженных дефектов относится к критическим (необратимым) и крайне негативно влияют на общую несущую способность и устойчивость здания. По своему техническому регламенту поврежденные участки нуждаются в замене», — говорится в материалах.
Сильнее всего накренился дворовый фасад — почти на 20 см, лицевой фасад — на 11,9 и 7 см. Отклонение лестничной клетки — на 18 см.
Заседание совета состоится 9 ноября.