Ради тишины и видов. 40% покупателей новостроек хотели бы жить выше 10 этажа

Более 40% покупателей квартир в новостройках предпочли бы жить на 10 этаже и выше из-за ряда преимуществ такого жилья. Такие результаты показал опрос 500 потенциальных покупателей, который провела ГК «Страна Девелопмент».
Среди основных плюсов жизни на высоте 25% респондентов выделили красивые виды с верхних этажей. Вторым по популярности вариантом стало меньшее количество соседей сверху — об этом сказали около 20% респондентов. 15% опрошенных назвали полюсом хорошую инсоляцию квартиры на верхних этажах по сравнению с нижними.
Кроме того, 18% отметили меньшую загрязненность воздуха, так как на высоте меньше выхлопных газов, 12% отнесли к плюсам отсутствие насекомых на такой высоте, и еще 10% высказались за тишину и меньший шум с улицы в качестве преимуществ.
— Верхние этажи действительно пользуются повышенным спросом, — пояснил Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент». — Девелоперам, важно соблюдать все нормы безопасности при строительстве многоэтажных домов, а также разработать оригинальный архитектурный проект, интегрированный в стилистику города, чтобы избежать появления «муравейников», которые раздражают горожан.