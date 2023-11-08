Ради тишины и видов. 40% покупателей новостроек хотели бы жить выше 10 этажа

Более 40% покупателей квартир в новостройках предпочли бы жить на 10 этаже и выше из-за ряда преимуществ такого жилья. Такие результаты показал опрос 500 потенциальных покупателей, который провела ГК «Страна Девелопмент».



Среди основных плюсов жизни на высоте 25% респондентов выделили красивые виды с верхних этажей. Вторым по популярности вариантом стало меньшее количество соседей сверху — об этом сказали около 20% респондентов. 15% опрошенных назвали полюсом хорошую инсоляцию квартиры на верхних этажах по сравнению с нижними.

