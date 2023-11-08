Петростат посчитал пациентов с сифилисом в Петербурге. Их число за три года выросло на 80%

Портрет типичного петербуржца, заразившегося сифилисом, нарисовать сложно. Потому что это вовсе не опустившийся пьяница, наркоман или работник коммерческого секса. В группе риска может оказаться любой человек. О ситуации с распространением сифилиса в Петербурге «Фонтанке» рассказали венерологи Городского кожно-венерологического диспансера.
По данным Росстата, ситуация с заболеваемостью сифилисом в стране в общем благополучная. Но некоторые регионы выделяются на общем фоне ростом заболеваемости в этом году. Так, в январе-августе зафиксированный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек населения в Москве оказался в 4,2 раза выше среднероссийского. В Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Амурской, Калужской и Томской областях — в 1,6–3,4 раза выше, чем в среднем по России. В Петербурге превышение составило 24%.
За три года — с 2020-го по 2022-й — рост заболеваемости сифилисом составил 80%. В 2020 году было выявлено 732 пациента — тогда резко ограничились объемы оказания плановой помощи и, соответственно, исследования на сифилис, а также остановилась миграция. В 2021-м выявили 1 195 человек с сифилисом, а в 2022-м — 1 320. Показатель заболеваемости на 100 000 человек населения в 2022 году составил 23,6 против 22,1 в 2021-м. На учете в медицинских учреждениях города с диагнозом «сифилис» (он включает разные патологические состояния, в том числе связанные с сифилисом в анамнезе) состоят 5 044 человека, в 2021 году их было 4 516.
Как выяснила «Фонтанка», среди впервые выявленных 1 320 пациентов с сифилисом в Петербурге 407 человек — мигранты, 217 при анкетировании указали нетрадиционную сексуальную ориентацию. О том, как и где петербуржцы заражаются сифилисом и можно ли от него избавиться навсегда, читайте в материале «Фонтанки».