Петростат посчитал пациентов с сифилисом в Петербурге. Их число за три года выросло на 80%

Портрет типичного петербуржца, заразившегося сифилисом, нарисовать сложно. Потому что это вовсе не опустившийся пьяница, наркоман или работник коммерческого секса. В группе риска может оказаться любой человек. О ситуации с распространением сифилиса в Петербурге «Фонтанке» рассказали венерологи Городского кожно-венерологического диспансера.



По данным Росстата, ситуация с заболеваемостью сифилисом в стране в общем благополучная. Но некоторые регионы выделяются на общем фоне ростом заболеваемости в этом году. Так, в январе-августе зафиксированный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек населения в Москве оказался в 4,2 раза выше среднероссийского. В Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Амурской, Калужской и Томской областях — в 1,6–3,4 раза выше, чем в среднем по России. В Петербурге превышение составило 24%.

