ЗакС Петербурга отказался уравнять членов Горизбиркома в праве получать зарплату

Фракция «Яблоко» в Заксобрании предложила на заседании 8 ноября уравнять членов Горизбиркома с правом решающего голоса — дать возможность всем работать на постоянной основе и получать зарплату (по аналогии с устройством Центризбиркома). Большинство депутатов городского парламента не стали даже принимать участие в голосовании, поэтому инициатива не была принята.

Как пояснил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов, презентуя законопроект, документ направлен на обеспечение равных прав и возможностей работы для всех членов комиссии с правом решающего голоса.



Сейчас по петербургскому законодательству только 8 из 14 членов комиссии работают на постоянной штатной основе: ее глава, замглавы, секретарь и пять членов комиссии. Остальные работают на общественных началах, не получают зарплату и даже не имеют своего рабочего места в Горизбиркоме. Поэтому у таких членов ГИК не всегда есть возможность полноценно участвовать в работе комиссии, отметил Шишлов.



Кроме того, депутат пояснил, что на практике при подготовке и проведении выборов привлекаются только те члены комиссии, которые работают на постоянной основе. А члены, работающие на общественных началах, узнают о важных проектах решений только накануне заседания и не могут влиять на их подготовку, так как их практически никогда не приглашают на рабочие совещания.



Шишлов напомнил, что представитель от «Яблока» в комиссии, который изъявил желание работать на постоянной основе, не был назначен в результате голосования. В предыдущих двух созывах ситуация была аналогичной.



В ответ депутаты от «Единой России» начали предъявлять претензии к члену избиркома от «Яблока» Павлу Шапчицу, который работает на общественных началах. Денис Четырбок поинтересовался, в курсе ли фракция, что Шапчиц живет в Сербии. Глава фракции ответил, что представитель партии как раз и проживает в этой стране, так как не имеет возможности получать зарплату в Горизбиркоме, а трудоспособный человек должен работать и обеспечивать себя и свою семью.

