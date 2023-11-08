Al Jazeera: в Газе прекратили работу 18 больниц

В секторе Газа 18 больниц были вынуждены прекратить работу, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление больниц палестинского анклава. Причины — нехватка лекарств, продуктов питания, топлива.
«В секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе 8 государственных. Ситуация в больницах сектора Газа катастрофическая, ее невозможно описать, особенно в северных районах», — отметил источник телеканала (перевод по ТАСС).
Истребители израильских ВВС атаковали южные районы Ливана после нападения боевиков «Хезболлы» на Голанские высоты. Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed, ударам подверглись более 20 населенных пунктов. Одна из выпущенных ракет попала в трехэтажный дом, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие.
Средства противовоздушной обороны шиитов пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету «земля — воздух».
Во вторник израильские истребители пролетели над Бейрутом и долиной Бекаа на востоке Ливана. Удары были нанесены по военной базе «Хезболлах» в Арамте в 20 км от границы.
Палестино-израильский конфликт обострился месяц назад, 7 октября, после нападения ХАМАС на мирных граждан на территории еврейского государства. За это время в секторе Газа погибли более 10,3 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей, в Израиле — 1,4 тысячи человек. Подробнее о последних событиях читайте на «Фонтанке».