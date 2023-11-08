Al Jazeera: в Газе прекратили работу 18 больниц

В секторе Газа 18 больниц были вынуждены прекратить работу, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление больниц палестинского анклава. Причины — нехватка лекарств, продуктов питания, топлива.

«В секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе 8 государственных. Ситуация в больницах сектора Газа катастрофическая, ее невозможно описать, особенно в северных районах», — отметил источник телеканала (перевод по ТАСС).



Истребители израильских ВВС атаковали южные районы Ливана после нападения боевиков «Хезболлы» на Голанские высоты. Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed, ударам подверглись более 20 населенных пунктов. Одна из выпущенных ракет попала в трехэтажный дом, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие.