ХАМАС и Израиль отчитались о военных успехах в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС за минувшие сутки «полностью или частично» уничтожило 15 единиц израильской военной техники, передает 7 ноября ТАСС со ссылкой на представителей боевого крыла группировки ХАМАС.



Уточняется, что это произошло на северо-востоке сектора Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что «нанесли удары по израильским войскам десятками минометных снарядов».



В то же время, заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху продолжает звучать достаточно воинственно. Как сообщает Интерфакс, во вторник Нетаньяху заявил, что прекращения огня необходимо освобождение всех захваченных ХАМАС заложников.

