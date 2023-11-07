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    ХАМАС и Израиль отчитались о военных успехах в секторе Газа

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    Палестинское движение ХАМАС за минувшие сутки «полностью или частично» уничтожило 15 единиц израильской военной техники, передает 7 ноября ТАСС со ссылкой на представителей боевого крыла группировки ХАМАС.

    Уточняется, что это произошло на северо-востоке сектора Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что «нанесли удары по израильским войскам десятками минометных снарядов».

    В то же время, заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху продолжает звучать достаточно воинственно. Как сообщает Интерфакс, во вторник Нетаньяху заявил, что прекращения огня необходимо освобождение всех захваченных ХАМАС заложников.

    «Прекращения огня без возвращения заложников не будет», — цитирует агентство слова Нетаньяху.

    Премьер Израиля также заявил, что Армии обороны Израиля удалось продвинуться вглубь сектора Газа, а непосредственно город Газа — окружен. Он также предостерег ливанское шиитское движение «Хезболла» от открытия нового фронта в этом конфликте.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    ИзраильСектор Газа
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