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    «У кого преимущество при повороте? — У пожарной команды». На Маршала Блюхера загорелся светофор

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    Образец стойкости продемонстрировал водителям светофор в Калининском районе Петербурга. Полыхая, он продолжил работать — пусть и частично.

    Пожар на проспекте Маршала Блюхера вечером 7 ноября показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты набирали «112», светофор тем временем уже напоминал факел, но продолжал светить зелёной стрелкой.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Горит красный и доп секция поворота направо. У кого преимущество при повороте? — У пожарной команды», — иронизируют в комментариях.

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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о загоревшемся светофоре с проспекта Маршала Блюхера у дома 4/1Б поступил около половины девятого часа вечера. Через полчаса возгорание было ликвидировано силами двух расчётов.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

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    Светофор сгорел
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