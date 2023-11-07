«У кого преимущество при повороте? — У пожарной команды». На Маршала Блюхера загорелся светофор

Образец стойкости продемонстрировал водителям светофор в Калининском районе Петербурга. Полыхая, он продолжил работать — пусть и частично.
Пожар на проспекте Маршала Блюхера вечером 7 ноября показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты набирали «112», светофор тем временем уже напоминал факел, но продолжал светить зелёной стрелкой.
«Горит красный и доп секция поворота направо. У кого преимущество при повороте? — У пожарной команды», — иронизируют в комментариях.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о загоревшемся светофоре с проспекта Маршала Блюхера у дома 4/1Б поступил около половины девятого часа вечера. Через полчаса возгорание было ликвидировано силами двух расчётов.
«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.