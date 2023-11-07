У финнов резко вырос трафик из России. Но только в одном месте

Автомобильный трафик на границе России с Финляндией закономерно медленно затухает — туристам нельзя, с российскими номерами тоже, но на МАПП «Ваалимаа — Торфяновка» вдруг показались признаки жизни и даже небольшой рост.



Как пишет 47news 7 ноября со ссылкой на данные пограничной службы, за девять месяцев 2023 года границу Ленобласти с Финляндией пересекли 1,16 млн раз. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И трафик на этом участке продолжает сокращаться. Но не в «Ваалимаа — Торфяновка».

По итогам десяти месяцев на «Ваалимаа — Торфяновка» было зафиксировано 762,5 тысячи пересечений границы. Это на 4,6% больше, чем год назад. А если говорить про октябрьские показатели, то на 3,3% больше, чем в октябре прошлого года. Через этот пункт идет активное автобусное сообщение — едут те, у кого есть подходящие документы.