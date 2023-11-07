Мужчина арендовал в Петербурге «Гелендваген» за 17,5 млн рублей и не вернул

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который обманом получил в аренду дорогой внедорожник, вовсе не собираясь возвращать его владельцам. Добычей он распорядился по своему усмотрению.
Не позднее 3 марта 2022 года подсудимый вступил в сговор с неизвестными, чтобы похитить автомобиль Mercedes-Benz AMG G63, принадлежащий коммерческой фирме, которая занимается арендой и лизингом автомобилей, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Распределив роли, злоумышленники подыскали поддельные документы: паспорт гражданина РФ и водительские права на другое имя, куда вклеили фотографии подсудимого. И 3 марта тот, следуя своей роли, обратился в фирму, чтобы арендовать присмотренный «Гелендваген».
Мужчина обманул представителя компании, предоставив поддельные документы и сообщив ложные сведения о своей личности и финансовом состоянии, и заключил договор аренды, не собираясь исполнять договорные обязательства и возвращать машину по окончании срока. Получив от представителя фирмы автомобиль, ключ от него и свидетельство о регистрации, подсудимый похитил это все и скрылся, позже распорядившись полученным по своему усмотрению. Ущерб составил 17,5 миллионов рублей — столько стоит похищенный внедорожник.
Подсудимый свою вину признал. Смольнинский районный суд Петербурга признал его виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.