Мужчина арендовал в Петербурге «Гелендваген» за 17,5 млн рублей и не вернул

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который обманом получил в аренду дорогой внедорожник, вовсе не собираясь возвращать его владельцам. Добычей он распорядился по своему усмотрению.



Не позднее 3 марта 2022 года подсудимый вступил в сговор с неизвестными, чтобы похитить автомобиль Mercedes-Benz AMG G63, принадлежащий коммерческой фирме, которая занимается арендой и лизингом автомобилей, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Распределив роли, злоумышленники подыскали поддельные документы: паспорт гражданина РФ и водительские права на другое имя, куда вклеили фотографии подсудимого. И 3 марта тот, следуя своей роли, обратился в фирму, чтобы арендовать присмотренный «Гелендваген».