Литва расследует схему ввоза автомобилей класса люкс в Россию

В госпредприятии Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») заявили об обращении в Генпрокуратуру с просьбой расследовать возможную схему обхода санкций Евросоюза против России. По данным предприятия, в РФ доставляют люксовые автомобили через третьи страны.

Отмечается, что машины оказываются в России после транзита через Литву в Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Пока надзорное ведомство не начало проверку, «Железные дороги Литвы» в одностороннем порядке решили с декабря отказаться принимать для транзитной перевозки авто стоимостью более 50 тысяч евро.