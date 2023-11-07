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    Литва расследует схему ввоза автомобилей класса люкс в Россию

    2026
    6 комментариев

    В госпредприятии Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») заявили об обращении в Генпрокуратуру с просьбой расследовать возможную схему обхода санкций Евросоюза против России. По данным предприятия, в РФ доставляют люксовые автомобили через третьи страны.

    Отмечается, что машины оказываются в России после транзита через Литву в Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Пока надзорное ведомство не начало проверку, «Железные дороги Литвы» в одностороннем порядке решили с декабря отказаться принимать для транзитной перевозки авто стоимостью более 50 тысяч евро.

    При этом в железнодорожном ведомстве обещают сделать исключение клиентам, чьи перевозки будут отвечать требованиям усиленного контроля и которые смогут однозначно обосновать соблюдение требований санкций.

    Ранее финские журналисты провели расследование, как заказанные в Среднюю Азию люксовые автомобили в итоге оказываются у покупателей в России.

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    Комментарии 6

    Гость07 Ноя 2023 в 16:16
    все делается тайком
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