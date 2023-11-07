Поклонника «Колумбайна»* задержали в Самарской области. Он не донес до школы шесть коктейлей Молотова

СК Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти».



Как сообщает пресс-служба ведомства 7 ноября, следствие уверено, что 15-летний житель Сызрани, насмотревшись видео о терактах в учебных заведениях в Интернете, решил поджечь свою школу.



Он якобы купил составляющие для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. Подготовка проходила с августа по 1 ноября 2023 года, когда он был задержан сотрудниками ФСБ.

