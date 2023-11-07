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    Поклонника «Колумбайна»* задержали в Самарской области. Он не донес до школы шесть коктейлей Молотова

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    СК Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти».

    Как сообщает пресс-служба ведомства 7 ноября, следствие уверено, что 15-летний житель Сызрани, насмотревшись видео о терактах в учебных заведениях в Интернете, решил поджечь свою школу.

    Он якобы купил составляющие для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. Подготовка проходила с августа по 1 ноября 2023 года, когда он был задержан сотрудниками ФСБ.

    По данным издания 63.ru, подросток является поклонником «Колумбайна»* и хотел отомстить учителям и одноклассникам. У него дома нашли шесть бутылок с коктейлем Молотова.

    По данным СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу.

    * Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

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