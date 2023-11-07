Год строгого режима получил экс-сотрудник УФСИН, который наврал о минировании Московского вокзала

Колпинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сотрудника УФСИН Игоря Сотника к одному году строгого режима. Его обвинили в ложном сообщении о минировании Московского вокзала. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов во вторник, 7 ноября.
В начале июня 2022 года Сотник в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома, позвонил по номеру 112 и сообщил, что Московский вокзал якобы заминирован. Свой номер телефона он не скрывал, поэтому сотрудники полиции наведались к нему домой и задержали. Сотник признал вину.
Известно, что 34-летний петербуржец — бывший сотрудник воспитательной колонии в Колпино. Ранее его осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Надзиратель избил резиновой дубинкой осужденного подростка в туалете общежития за то, что тот пытался пронести еду из столовой в отряд. Тогда его освободили условно-досрочно спустя примерно два года.
Теперь же суд назначил Сотнику наказание в виде лишения свободы сроком на один год в исправительной колонии строгого режима.