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    Петербург в тумане. Теплоходы плывут по Неве в «молоке»

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Короткую рабочую неделю Петербург местами встретил в густом тумане. На градуснике — «плюс», и над водой — «молоко».

    Густой туман корреспондент «Фонтанки» наблюдал в первой половине дня 7 ноября в Невском районе Петербурга. С Октябрьской набережной с трудом можно было разглядеть берега и плывущий по Неве теплоход. Небо и вода местами сливались в сплошной светло-серый градиент.

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    Туман периодически наползает на Петербург,а с воскресенья. Во вторник городу на Неве снова обещают аномальное для ноября тепло — до +6...+8 градусов. Будет облачно и небольшой дождь.

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