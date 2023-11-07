Петербург в тумане. Теплоходы плывут по Неве в «молоке»

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Короткую рабочую неделю Петербург местами встретил в густом тумане. На градуснике — «плюс», и над водой — «молоко».
Густой туман корреспондент «Фонтанки» наблюдал в первой половине дня 7 ноября в Невском районе Петербурга. С Октябрьской набережной с трудом можно было разглядеть берега и плывущий по Неве теплоход. Небо и вода местами сливались в сплошной светло-серый градиент.
Туман периодически наползает на Петербург,а с воскресенья. Во вторник городу на Неве снова обещают аномальное для ноября тепло — до +6...+8 градусов. Будет облачно и небольшой дождь.